«Сочи» расторг контракт со Стальновым и подписал пробное соглашение с Авраменко

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с Донатом Стальновым, предыдущее соглашение с 25-летним нападающим действовало до 30 апреля 2025 года. Также «Сочи» заключил пробный контракт с нападающим Ильёй Авраменко.

Донат Стальнов выступал за «Сочи» в сезоне-2022/2023 (55 матчей, 11 очков), в прошлом сезоне на правах аренды играл за «Ладу» (41 матч, 11 очков).

25-летний Авраменко является воспитанником магнитогорского хоккея, на протяжении четырёх сезонов выступал в МХЛ и ВХЛ в системе «Металлурга». Затем играл в ВХЛ за «Химик», новокузнецкий «Металлург», минувший сезон провёл в составе «Югры». В сезоне-2023/2024 Илья Авраменко принял участие в 71 матче чемпионата и плей-офф ВХЛ, набрал 62 (24+38) очка. В КХЛ за «Металлург» нападающий сыграл в сезоне-2019/2020 девять матчей.