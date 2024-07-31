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Крикунов: СКА грамотно использовал козыри в конкурентной борьбе за Кузнецова

Крикунов: СКА грамотно использовал козыри в конкурентной борьбе за Кузнецова
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказал своё мнение, почему Евгений Кузнецов принял предложение СКА, а не родного для себя «Трактора».

«Понимаю разочарование челябинских болельщиков из-за того, что их любимец перешёл не в «Трактор», а в СКА, но давайте рассуждать здраво. Игроками такого уровня движут не финансовые интересы. Им хочется выигрывать трофеи, получать удовольствие от хоккея своей команды. Между прочим, у Кузнецова до сих пор нет Кубка Гагарина — золото чемпионата мира есть, золото молодёжного чемпионата мира есть, Кубок Стэнли есть, а Кубка Гагарина нет.

Нынешний СКА — это явный фаворит сезона. Про «Трактор» такого не скажешь — непонятный тренер из Северной Америки, отказ от лидера команды Антона Бурдасова. С чего Кузнецову идти туда? Кто решил, что Евгений обязан вернуться в «Трактор»? Он же неограниченно свободный агент.

Конечно, Кузнецов выбирал команду, где он будет получать максимальное удовольствие от игры. Команду, которой реально помочь взять трофей. Да и жизненный комфорт никто не отменял — Петербург очень приятный город для жизни. СКА просто грамотно использовал свои козыри в конкурентной борьбе и заполучил лучшего игрока на рынке. Остаётся только сказать «браво» петербуржцам. Они возвращают наших звёзд в родную страну, выполняя поручение нашего президента», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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