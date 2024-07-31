СКА перезаключил контракты с нападающим Грицюком и защитником Сапего

СКА расторг контракты с нападающим Арсением Грицюком и защитником Сергеем Сапего, после чего заключил с ними новые соглашения – они рассчитаны на один и четыре года соответственно. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В сезоне-2023/2024 Грицюк провёл в составе петербургских армейцев 60 матчей, в которых набрал 44 (23+21) очка. Сапего в прошлом сезоне провёл 68 игр, в которых набрал 13 (4+9) результативных баллов.

Напомним, сегодня, 31 июля, СКА заключил четырёхлетний контракт с нападающим Евгением Кузнецовым. Форвард ранее расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за предстоящий сезон.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.