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«Нефтехимик» огласил тренерский штаб и состав команды на предстоящий сезон КХЛ

«Нефтехимик» огласил тренерский штаб и состав команды на предстоящий сезон КХЛ
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«Нефтехимик» огласил тренерский штаб и состав команды на предстоящий сезон КХЛ. Главным тренером нижнекамской команды по-прежнему является Олег Леонтьев. Помогать ему будут тренеры Марцел Озимак, Алексей Митрошин, Александр Ураков и Александр Смирнов.

Фото: ХК «Нефтехимик»

Фото: ХК «Нефтехимик»

В прошедшем сезоне «Нефтехимик» не смог попасть в плей-офф. Нижнекамский клуб завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на девятом месте в таблице Восточной конференции. «Нефтехимику» до заветной восьмёрки не хватило лишь два очка. В сезоне-2022/2023 нижнекамцы попали в плей-офф, где в первом раунде дали бой принципиальному сопернику — казанскому «Ак Барсу» — и уступили в серии из шести матчей.

Первый матч в новом сезоне «Нефтехимик» проведёт в гостях с «Барысом» 4 сентября.

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