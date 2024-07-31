«Большое событие для всего российского хоккея». Ротенберг — о переходе Кузнецова в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на подписание контракта с Евгением Кузнецовым. Соглашение с форвардом рассчитано сроком на четыре года. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной» и не стал доигрывать последний сезон в НХЛ.

«Первое, что можно сказать про переход Кузнецова в СКА — мы никогда не бросаем своих. В прошлом сезоне у Евгения была не самая простая ситуация в Америке, хотя уровень его игры остаётся на высочайшем уровне. В плей-офф он был одним из лидеров «Каролины», много забивал, тащил команду, как мог.

На самом деле, мы давно ждали Кузнецова, не просто так выкупали права на него у «Трактора» несколько лет назад. Уже тогда он был готов перейти к нам, но действовал контракт с «Вашингтоном», он был очень нужен «Кэпиталз». Понятно, что его ни за что бы не отпустили — в 2018 году он стал лучшим бомбардиром плей-офф, вместе с Сашей Овечкиным и Димой Орловым помог «Вашингтону» взять Кубок Стэнли. Теперь ситуация изменилась, и мы сработали оперативно. Рады, что СКА представился шанс вернуть такого сильного игрока на родину. Безусловно, Кузнецов усилит нашу команду и даже всю КХЛ. Этот переход большое событие для всего российского хоккея», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

На драфте НХЛ Кузнецов был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.