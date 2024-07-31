Ротенберг назвал дату торжественной презентации Евгения Кузнецова в качестве игрока СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал дату торжественной презентации Евгения Кузнецова в качестве игрока петербургского клуба. Сегодня, 31 июля, форвард подписал с клубом четырёхлетний контракт.

«22 августа в 19:00 состоится презентация Евгения Кузнецова #92 в Ледовом дворце. Детали чуть позже. Ждём всех наших друзей и болельщиков. РАЗ — ДВА СКА!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

На драфте НХЛ Кузнецов был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.