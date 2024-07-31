«С большим удовольствием, давно хотел вернуться». Кузнецов — о возвращении в Россию из НХЛ

Нападающий Евгений Кузнецов поделился эмоциями от перехода в СКА. Форвард подписал четырёхлетний контракт с петербургским клубом. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной».

— 10 лет играли за океаном, теперь возвращаетесь в КХЛ. Следили, как изменился хоккей в России?

— Да, конечно, понимание имею. Знаю, кто как играет, игроков знаю многих. Может быть, удивятся, но с большим удовольствием давно хотелось вернуться уже, если честно. Надеюсь, что всё получится. Сейчас нужно быстрее наладить быт и сфокусироваться на тренировках, — цитирует Кузнецова пресс-служба СКА.

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.