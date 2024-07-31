«Много факторов сошлось в пользу Питера». Кузнецов рассказал, почему выбрал СКА

Нападающий Евгений Кузнецов рассказал, почему при возвращении в КХЛ сделал выбор в пользу СКА. Нападающий является воспитанником челябинского «Трактора», за который хоккеист выступал до отъезда в Северную Америку.

«Тяжёлое решение было (улыбается). Довольно-таки долго мы думали, раздумывали. В итоге много факторов сошлось, весы перевесили в пользу Питера. Надеюсь, что это правильное решение.

Особо пока не было возможности поболтать с ребятами из СКА. Никита Зайцев самый первый узнал [о переходе в СКА], мы с ним посмеялись, с 17 лет дружим. Ощущения самые приятные, побыть с ним рядом, «подушить» его чуть-чуть (улыбается).

Хотел пожелать болельщикам СКА, чтобы сезон был удачный. Терпения вам, не каждая игра будет складываться так, как вы и мы хотим. Будут тяжёлые и лёгкие игры. У нас одна цель — будем стараться побеждать в каждом матче», — цитирует Кузнецова пресс-служба СКА.