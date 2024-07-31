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Кузнецов — о тренировках: после того, что я видел с Назаровым, меня не испугать ничем

Кузнецов — о тренировках: после того, что я видел с Назаровым, меня не испугать ничем
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Нападающий Евгений Кузнецов заявил, что подходит к тренировкам с улыбкой, и вспомнил тяжёлые нагрузки во времена игры за «Трактор» под руководством тренера Андрея Назарова.

— Ох, тяжело вам будет в тренировочном лагере СКА! Это не НХЛ, тут прям на износ надо себя готовить. Как сказал Сергей Толчинский, тут бы и Макдэвид выплюнул лёгкие.
— Мне кажется, после того, что я видел с Андреем Викторовичем Назаровым, меня не испугать ничем. Я никогда не стеснялся работы. Люди говорят за меня какие-то вещи, но я всегда выполнял, что мне говорили. И с удовольствием!

Самое интересное, я всегда улыбаюсь. Каждый день прихожу на каток — и кайфую от этого. К сожалению, большинство хоккеистов себе не могут позволить такую роскошь. Для них хоккей — это какая-то тёмная сторона. А для меня это всегда была радость, улыбка и позитив, — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 31 июля, Кузнецов подписал четырёхлетний контракт со СКА. Ранее российский нападающий расторг соглашение с «Каролиной» и покинул Северную Америку.

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