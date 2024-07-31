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«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Александром Барабановым

«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Александром Барабановым
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«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Александром Барабановым. Как сообщает хоккейное агентство Winners, соглашение рассчитано на два сезона.

Напомним, последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В прошедшем сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

В 2018 году Александр Барабанов выиграл олимпийское золото в составе сборной России в Пхёнчхане. Всего в НХЛ Барабанов провёл 206 матчей, в которых набрал 107 очков — забросил 32 шайбы и отдал 75 результативных передач.

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