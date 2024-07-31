Канадец Ремпал рассказал, как решился на переезд в Россию и переход в «Салават Юлаев»

Нападающий Шелдон Ремпал рассказал, почему решился на переход в «Салават Юлаев». Ранее канадский форвард выступал в НХЛ и АХЛ в системе «Вегас Голден Найтс».

– Как решились на переезд в Россию и переход в «Салават Юлаев»?

– Всегда непросто принимать такие большие перемены в карьере, но я к этому готов. Пообщался с парнями, которые играли тут раньше, – все отзывались только положительно. Я изучал информацию об Уфе и России в интернете: читал про памятник Салавату Юлаеву, смотрел фотографии. Знаю, что Уфа – хоккейный город, люди здесь живут хоккеем. Поэтому я достаточно легко согласился на переезд сюда.

– Болельщиков на «Уфа-Арене» часто сравнивают с канадскими, потому что они очень требовательные, но при этом преданные…

– Да! Это одна из первых вещей, что мне рассказали другие хоккеисты, которые играли за «Салават» и против него. Каждый матч тут полная арена, так что жду не дождусь первого матча, — цитирует Ремпала пресс-служба уфимского клуба.

В минувшем сезоне 28-летний Ремпал провёл 63 матча в регулярном чемпионате АХЛ в составе «Хендерсон Силвер Найтс», в которых набрал 46 (27+19) очков. Также канадский нападающий провёл девять матчей в НХЛ за «Вегас», набрав 3 (2+1) результативных балла.