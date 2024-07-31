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Президент КХЛ Алексей Морозов оценил возвращение Евгения Кузнецова из НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил возвращение Евгения Кузнецова из НХЛ
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что возвращение обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова в Континентальную хоккейную лигу является важным событием. Сегодня, 31 июля, нападающий подписал четырёхлетний контракт с СКА.

«Евгений Кузнецов — один из самых ярких и харизматичных игроков российского хоккея как на льду, так и за пределами площадки. Именно такие хоккеисты и делают спорт популярным. В КХЛ очень увлекательный чемпионат, в лиге выступает много высококлассных хоккеистов, а возвращение Кузнецова в Континентальную хоккейную лигу сделает чемпионат ещё интереснее, это важное событие. Евгений — большой мастер, поэтому я уверен, что его игра доставит болельщикам массу удовольствия в новом сезоне», — цитирует Морозова ТАСС.

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

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