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Третьяк — о возвращении Кузнецова в КХЛ: молодёжь учится и берёт с таких людей пример

Третьяк — о возвращении Кузнецова в КХЛ: молодёжь учится и берёт с таких людей пример
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил переход российского нападающего Евгения Кузнецова в СКА. Россиянин подписал четырёхлетний контракт с петербургским клубом после возвращения из НХЛ.

«Это здорово, что хоккеисты такого уровня будут играть у нас. Потому что это опытный игрок, обладатель Кубка Стэнли, один из лучших игроков НХЛ. Для тех игроков, с кем он будет выступать в СКА, особенно для молодёжи, он будет примером. А для него это будет ещё раз вызовом — люди будут на него смотреть, и это заставит его по-новому готовиться к матчам и показывать своё мастерство.

Мы только приветствуем, что такие люди приезжают, потому что с таким богатым опытом легче воспитывать молодёжь. Когда Сергей Фёдоров вернулся в Россию, я помню, как он себя в команде вёл после НХЛ, как готовился к играм. Молодёжь смотрит, учится и берёт с таких людей пример», — цитирует Третьяка ТАСС.

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