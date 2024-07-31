Каменский: у всех бывают ошибки, но Кузнецов сильный и точно сможет всё исправить

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в СКА. Российский форвард подписал четырёхлетний контракт с петербургским клубом.

«Возвращение Кузнецова – это плюс для КХЛ и молодых ребят, которые будут на него смотреть. Он уже выигрывал Кубок Стэнли, чемпионат мира, у него большой опыт, отличная карьера. Евгений может стать лидером и помочь клубу в борьбе за Кубок Гагарина. Кузнецов – взрослый человек, семейный, хочет лучшего для себя и своей семьи. У всех бывают ошибки, но он сильный и точно сможет всё исправить.

Естественно, болельщикам «Трактора» хотелось, чтобы Кузнецов вернулся в Челябинск, но он сам выбирает, где ему лучше. Судить его за это не стоит. Я думаю, он на всю жизнь останется челябинцем. Ещё есть время, может быть, он придёт и закончит в родном городе», – цитирует Каменского Metaratings.ru.

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.