Артюхин — о Кузнецове: это мастер величайший, он будет одним из лидеров КХЛ

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин считает, что нападающий Евгений Кузнецов сможет стать одним из лидеров КХЛ. Форвард подписал четырёхлетний контракт со СКА.
— Возвращение Евгения Кузнецова — это большое событие для нашего хоккея?
— Это такая сенсация. Хорошо для популяризации нашего хоккея и в том числе для болельщиков.
— Думаете, Кузнецов сможет с ходу стать одним из лучших игроков КХЛ?
— Конечно, сможет. Это мастер величайший, и у него всё должно получиться. У Кузнецова ещё хороший возраст. Какие-то факторы будут влиять — в каком клубе он будет играть, с какими партнёрами. Конечно, ему надо будет перестроиться после североамериканского хоккея, но в принципе я в нём не сомневаюсь. Думаю, он будет одним из лидеров нашего чемпионата, — цитирует Артюхина «РБ Спорт».
С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.