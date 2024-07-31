«Это идеальный вариант для меня». Войнов оценил свой переход в «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Вячеслав Войнов прокомментировал свой переход в нижегородский клуб. Ранее опытный игрок обороны расторг контракт с «Ак Барсом» и подписал однолетнее соглашение с «Торпедо».

«Мы встретились с Игорем Николаевичем [Ларионовым] и обсудили все детали, мою игру, травмы, мою роль в команде. Я считаю, что это идеальный вариант для меня. Моя роль в команде ясна, я постараюсь поделиться своим опытом с ребятами. Здесь собраны молодые и перспективные ребята, будет очень интересно», — цитирует Войнова пресс-служба нижегородского клуба.

34-летний Войнов в прошлом сезоне сыграл 45 матчей за «Ак Барс», включая плей-офф, где набрал 14 (1+13) очков с показателем полезности «+2».

Войнов провёл в НХЛ четыре сезона, включившие в себя два Кубка Стэнли, 254 проведённых матча и 106 (27+79) набранных очков. По возвращении в Россию провёл несколько результативных сезонов за СКА, «Авангард», «Динамо» и «Ак Барс», завоевав при этом Кубок Гагарина. Суммарно в КХЛ на счету Войнова — 379 игр и 213 (56+157) результативных действий.