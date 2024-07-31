Стали известны помощники Джона Купера в штабе сборной Канады на Турнир четырёх наций

Пресс-служба Федерации хоккея Канады огласила помощников Джона Купера в штабе канадской сборной на Турнир четырёх наций. Ими стали четыре тренера: Брюс Кэссиди, Питер Дебур, Рик Токкет и Миша Донсков.

«Я рад приветствовать Брюса, Питера, Мишу, Рика в тренерском составе, поскольку это высококвалифицированная группа тренеров, которые приносят впечатляющий опыт на всех уровнях игры. Я знаю, что наши игроки получат большую пользу от этого тренерского состава мирового класса, и я с нетерпением жду возможности поработать вместе с ними и представлять Канаду на международных соревнованиях в феврале», — цитирует Купера пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в Бостоне и Монреале.