«Евгений сделал свой выбор». В «Тракторе» оценили решение Кузнецова перейти в СКА

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал переход челябинского воспитанника Евгения Кузнецова в СКА. Руководство челябинского клуба также предлагало контракт, учитывающий все пожелания Кузнецова, но форвард выбрал петербургский клуб.

«Евгений сделал выбор, и нам в клубе остаётся лишь принять его. Мы искренне хотели, чтобы Женя вернулся в свой родной «Трактор», и, разумеется, со своей стороны все пожелания Жени по условиям контракта мы подтвердили, но более двух недель назад он объявил о своём окончательном решении. Ничего страшного, идём вперёд. В «Тракторе» будут новые герои!» — цитирует Савина «РБ Спорт».

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.