Артюхин: в «Тракторе» подставили Бурдасова, нельзя так поступать

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин выразил негодование решением руководства «Трактора» расторгнуть контракт с нападающим Антоном Бурдасовым перед началом предсезонной подготовки.

— Как вы относитесь к тому, что некоторые клубы расторгли контракты с игроками перед началом предсезонной подготовки?

— Это вообще неправильно. Я могу сказать, что они полностью подставляют таких ребят, как, например, Антон Бурдасов. Понимали, что им нужно освобождать деньги под потолком зарплат, но тянули с этим. В итоге контракты расторгли, а все команды укомплектованы. Нельзя так поступать с именитыми ребятами, тем более своими воспитанниками. Можно было в конце сезона договориться с агентом и так же бы выплатили компенсацию. Зато у Антона была бы возможность найти команду, а сейчас это сделать тяжелее, — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, о том, что челябинский клуб отказался от продолжения сотрудничества с опытным форвардом, стало известно 24 июля. В прошедшем сезоне 33-летний Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) результативных баллов.