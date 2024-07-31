Радулов рассказал, почему решил выбрать «Локомотив» для продолжения карьеры

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина нападающий «Локомотива» Александр Радулов рассказал, почему решил выбрать ярославский клуб для продолжения карьеры.

«После того как вышел на рынок свободных агентов, поступило предложение «Локомотива». Нравится и город, и команда, поэтому согласился. У меня был небольшой опыт в юношестве, когда я был здесь. Приятно вернуться», – цитирует Радулова пресс-служба клуба.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче с показателем полезности «+226».