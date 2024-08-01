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Плющев: Кузнецов внесёт определённую изюминку в игру СКА

Плющев: Кузнецов внесёт определённую изюминку в игру СКА
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход Евгения Кузнецова в СКА. Российский форвард подписал четырёхлетний контракт с петербургским клубом после возвращения из НХЛ.

«Кузнецов уже опытный игрок, который прошёл не только дебри НХЛ, но и имеет опыт игры в сборной России. Во всех своих клубах Евгений был заметной фигурой. Думаю, что он внесёт определённую изюминку в игру СКА. Но пока сложно сказать, как именно это произойдёт, ведь важным фактором является то, кто будет партнёрами Кузнецова в новом клубе и как его будет использовать тренер», — цитирует Плющева «РБ Спорт».

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

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