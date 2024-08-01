Рыбин о Кузнецове в СКА: нельзя расслабляться и думать, что на одном коньке всех обыграешь

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин оценил переход форварда Евгения Кузнецова в СКА. Ранее российский нападающий подписал четырёхлетний контракт с петербургским клубом.

«Станет ли он лидером СКА или нет, будет зависеть от него. Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь и пасов раздашь, – наверное, это не так.

Сейчас в КХЛ молодые и быстрые команды, которые отрабатывают вперёд и назад. Сейчас хоккей достаточно сложный, и не так всё просто будет Кузнецову. Мы видели уже, что некоторые хоккеисты, которые переходили в СКА, не сразу могли себя проявить. Некоторые вовсе себя не проявили», – цитирует Рыбина LiveResult.ru.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.