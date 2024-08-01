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Московское «Динамо» подписало контракт с нападающим Никитой Гусевым

Московское «Динамо» подписало контракт с нападающим Никитой Гусевым
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Московское «Динамо» подписало контракт с нападающим Никитой Гусевым. Как сообщает пресс-служба бело-голубых соглашение с форвардом рассчитано сроком на один сезон. Напомним, в начале июля стало известно, что Гусев принял участие в лагере развития «Нью-Джерси» и планировал подписать контракт с одним из клубов НХЛ.

В прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.

В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Никита сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 10 (3+7) очков. Гусев был признан самым ценным игроком прошедшего регулярного чемпионата.

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