Плющев выразил негодование способом расставания «Ак Барса» с возрастными лидерами

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил негодование тем, как в «Ак Барсе» расстались с заслуженными мастерами — Александром Радуловым, Вадимом Шипачёвым и Вячеславом Войновым. В прессе публиковались интервью игроков, которые заявляли, что никто в руководстве казанского клуба не обьяснил им причины разрывов контрактов.

«Видимо, у „Ак Барса“ есть какая-то кадровая политика, есть задумки по составу, отсюда и резкие изменения. Если они принесут результат, то никаких вопросов. Другое дело, что вызывает сомнения сама форма отказа от Шипачёва, Радулова и Войнова. Судя по прессе, им ничего не было объяснено и даже сказано, хотя у того же Войнова или Шипачёва были действующие контракты. В профессиональном хоккее так не делается!

Если приходит новый тренерский штаб и он не видит каких-то игроков с действующими контрактами в составе, то эта информация не должна быть военной тайной. Особенно в случае с хоккеистами, у которых есть послужной список и которые пользуются уважением в хоккейном сообществе. Искусство профессионального тренера — это едва ли не в первую очередь искусство коммуникации. А тут тренер от этой коммуникации сам отказывается!

Удивительная ситуация, которая говорит о некотором инфантилизме тренерского штаба. И которая ставит под сомнение перспективы «Ак Барса», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

После ухода из «Ак Барса» Шипачёв перешёл в минское «Динамо», Радулов оказался в ярославском «Локомотиве», а Войнов пополнил состав нижегородского «Торпедо».