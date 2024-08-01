«Он уже в 17 лет решал исходы важных матчей». Назаров — о возвращении Кузнецова в Россию

Известный тренер Андрей Назаров оценил переход нападающего Евгения Кузнецова в СКА и вспомнил работу с форвардом в «Тракторе».

«Конечно, возвращение Евгения Кузнецова в Россию — знаменательное событие для КХЛ. Евгений — большой мастер, прекрасно знаком с его возможностями по совместной работе в «Тракторе». У меня в Челябинске он зажигал уже в 17 лет, решал исходы важных матчей, играя на сложной позиции центрального нападающего. Сейчас это уже опытный и многое повидавший форвард, обладатель Кубка Стэнли. Желаю Евгению удачи.

Тем временем на Олимпиаде — главном спортивном событии сегодняшних дней — произошёл очередной конфуз. Президента Франции сфотографировали во время поцелуя с министром спорта страны, а премьер-министр в это время стыдливо отвернулся. Хорошо, что должность министра спорта у французов занимает женщина, иначе последовало бы продолжение фрик-шоу, которое мы видели на церемонии открытия. Видимо, пиарщики главы государства решили сменить повестку и разбавить информационное поле, но получилось не очень. Ни спортивные мероприятия, ни организационные моменты Парижу откровенно не удаются. Провал за провалом. А победа, разумеется, всё равно будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.