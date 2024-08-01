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Генменеджер «Ак Барса» — о Барабанове: один из главных талантов своего поколения

Генменеджер «Ак Барса» — о Барабанове: один из главных талантов своего поколения
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание двухлетнего контракта с нападающим Александром Барабановым.

«Александр – игрок для топ-6 с большим опытом и в КХЛ, и в НХЛ, и в сборной России. Это один из главных талантов своего поколения, в хорошем для хоккеиста возрасте и со здоровыми амбициями. Нападающий двусторонний, быстрый и думающий, хорошо знакомый Анвару Гатиятулину по совместной работе. Рассчитываем на его лидерские качества и на льду, и в раздевалке – его отношение к делу может быть примером для партнёров», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.

Напомним, последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В прошедшем сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

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