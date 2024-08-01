«Я был приятно впечатлён». Барабанов рассказал, почему выбрал «Ак Барс»

Нападающий Александр Барабанов рассказал, почему решил выбрать «Ак Барс» для продолжения карьеры, и заявил, что был впечатлён клубной инфраструктурой казанского клуба.

«Казань ­– классный город, ещё на стадии обсуждения контракта мне показали клубную базу, арену, всю инфраструктуру, я был приятно впечатлён. Знаю, что болельщики «Ак Барса» всегда активно поддерживают свою команду. Я соскучился по плей-офф, очень голоден до побед, хочу выиграть Кубок Гагарина, постараюсь помочь нашей команде прийти к этой цели. Чувствую себя прекрасно, впереди предсезонные сборы – время, чтобы подтянуть игровые и физические кондиции. Соскучился по хоккею, хочу побеждать», — цитирует Барабанова пресс-служба клуба.

Напомним, последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В прошедшем сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».