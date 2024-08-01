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Стала известна зарплата Александра Барабанова по двухлетнему контракту с «Ак Барсом»

Стала известна зарплата Александра Барабанова по двухлетнему контракту с «Ак Барсом»
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Как стало известно «Чемпионату», по двухлетнему контракту нападающего Александра Барабанова с «Ак Барсом» в первый год соглашения форвард может заработать 82,5 млн рублей, включая бонусную часть, а во второй год сумма его контракта равна 95 млн рублей. Кроме того, у Александра прописан бонус в размере 50 млн рублей в каждом из двух годов контракта за попадание в тройку лучших бомбардиров КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Напомним, последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В прошедшем сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

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