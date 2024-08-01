«Слёзы на глаза наворачивались». Звягин — о первом разговоре с Ткачёвым после травмы

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал тяжёлую травму лидера омского клуба Владимира Ткачёва, которую форвард получил на индивидуальной тренировке.

— Не было ли оснований оштрафовать Ткачёва за получение травмы вне сборов?

— Любая травма, где бы она ни была получена, – это обидно, особенно для самого атлета. Это большая потеря для нас, но есть такое выражение, что нельзя выиграть теми, кого у тебя нет. Мы располагаем сейчас группой игроков и считаем, что у нас хорошие шансы на успех. И, конечно, будем ждать скорейшего выздоровления Ткачёва, будем надеяться, что он поможет нам уже по ходу чемпионата.

По поводу штрафа… Он не был где-то на отдыхе в каком-то непотребном состоянии или ещё что-то, он серьёзно готовился к сезону. И я когда с ним разговаривал после случившегося, то он не мог сказать трёх слов без того, чтобы слёзы на глаза наворачивались. Он действительно очень серьёзно готовился, был в отличной форме. Это была его последняя тренировка перед вылетом в Омск, и такое произошло. От нас ему только поддержка, стараемся сделать так, чтобы он был на позитиве, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.