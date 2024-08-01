БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Слёзы на глаза наворачивались». Звягин — о первом разговоре с Ткачёвым после травмы

«Слёзы на глаза наворачивались». Звягин — о первом разговоре с Ткачёвым после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал тяжёлую травму лидера омского клуба Владимира Ткачёва, которую форвард получил на индивидуальной тренировке.

— Не было ли оснований оштрафовать Ткачёва за получение травмы вне сборов?
— Любая травма, где бы она ни была получена, – это обидно, особенно для самого атлета. Это большая потеря для нас, но есть такое выражение, что нельзя выиграть теми, кого у тебя нет. Мы располагаем сейчас группой игроков и считаем, что у нас хорошие шансы на успех. И, конечно, будем ждать скорейшего выздоровления Ткачёва, будем надеяться, что он поможет нам уже по ходу чемпионата.

По поводу штрафа… Он не был где-то на отдыхе в каком-то непотребном состоянии или ещё что-то, он серьёзно готовился к сезону. И я когда с ним разговаривал после случившегося, то он не мог сказать трёх слов без того, чтобы слёзы на глаза наворачивались. Он действительно очень серьёзно готовился, был в отличной форме. Это была его последняя тренировка перед вылетом в Омск, и такое произошло. От нас ему только поддержка, стараемся сделать так, чтобы он был на позитиве, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Гром среди ясного неба! «Авангард» потерял лидера почти на весь сезон
Гром среди ясного неба! «Авангард» потерял лидера почти на весь сезон
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android