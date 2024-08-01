Хоккеисты «Авангарда» поддержали травмированного Ткачёва, надев майки с его номером

На открытой тренировке «Авангарда» хоккеисты омского клуба поддержали своего травмированного лидера Владимира Ткачёва. Нападающий получил тяжёлую травму на предсезонной тренировке и выбыл на срок до полугода. Хоккеисты «Авангарда» надели майки с его номером 19, на груди которых была надпись «Володя, мы с тобой!»

Последние два сезона Владимир Ткачёв провёл в омском клубе. В минувшем сезоне он набрал 75 очков в 58 матчах, установив личный рекорд по очкам в карьере. Ему удалось забросить 20 шайб и отдать 55 голевых передач.

Сезон-2021/2022 Владимир Ткачёв провёл в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес Кингз», однако после нескольких неудачных матчей он отправился в АХЛ, а уже в следующем сезоне вернулся в КХЛ.