Галиев: переговоры с «Авангардом» не заняли и двух часов. Слава богу, что всё так решилось

Нападающий «Авангарда» Станислав Галиев прокомментировал подписание контракта с омским клубом. Прошлый сезон форвард провёл в составе «Ак Барса».

— Как впечатления от первой тренировки в «Авангарде»?

— Впечатления отличные, много болельщиков пришло, детей. Очень приятно, у меня давно такого не было, чтобы так народ приходил. А так – здорово позанимались, коротко, интенсивно.

— Вы только вчера прилетели, а сегодня уже на лёд.

— Да, немного тяжело, потому что акклиматизация. Вчера не мог выспаться нормально. Но это всё наладится.

— Сколько времени проходили переговоры с «Авангардом», потому что всё как будто очень стремительно получилось?

— Да менее двух часов. В понедельник (29 августа) созвонились и всё решили.

— Переживали из-за того, что за пару дней до открытия тренировочных лагерей оставались без команды?

— Конечно. Было такое подвешенное состояние, никакой конкретики. Слава богу, что всё так решилось. Я очень счастлив и доволен. Знаю, что у «Авангарда» всегда цель – Кубок Гагарина. Так что амбиции клуба и мои абсолютно идентичны.

— Говорили уже с Сергеем Звягиным о вашей роли? Будете ли вы заменять Ткачёва в первой тройке?

— Нет, ещё рано про это говорить. Как игры начнутся – так будет конкретика. Сегодня во втором звене работал с Касселсом, всё отлично, — сказал Галиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.