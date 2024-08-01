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Буше: предполагалось, что в первой тройке «Авангарда» сыграет Вей. Но сейчас всё непонятно

Буше: предполагалось, что в первой тройке «Авангарда» сыграет Вей. Но сейчас всё непонятно
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше поделился мнением о новичках команды и прокомментировал тяжёлую травму партнёра по звену Владимира Ткачёва.

— Рид, как впечатления от первой тренировки после отпуска?
— Всё прошло отлично, мы усердно потренировались, но при этом не затягивали. Хорошая, концентрированная тренировка.

— Что скажете о новичках-легионерах «Авангарда» — Линдене Вее и Коуле Касселсе?
— Все наши иностранцы – прекрасные игроки и классные ребята. Мы вчера группой сходили поужинали, хорошо провели время. Здорово, что мы в одной команде.

— Вы уже водите экскурсии по Омску?
— Не сказал бы. Мы пока что живём в отеле и прогуливаемся на недалёкие расстояния.

— Что говорит главный тренер о том, кто будет центром в вашем звене?
— Думаю, что предполагался Линден Вей в звено ко мне и Ткачёву. Но сейчас из-за травмы Владимира всё непонятно.

— Как вы узнали о травме Ткачёва и что вы об этом думаете?
— Узнал об этом, как только приземлился в Омске. Понятно, что новость очень неприятная, но и такое случается. Нам придётся с достоинством выходить из этой ситуации, и я думаю, что у нас получится, — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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