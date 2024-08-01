Умер бывший хоккеист «Динамо» и сборной СССР Дмитрий Филимонов

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной СССР по хоккею Дмитрий Филимонов скончался на 52-м году жизни. Бывший хоккеист был воспитанником пермского «Молота».

«Он скоропостижно скончался. Причины узнаем позже, сейчас занимаемся похоронами, общаемся с его супругой. Планируем прощание и похороны на понедельник. Как человек был весёлым. Как хоккеист, говорить тут не надо, карьера была шикарная», — цитирует генерального директора «Молота» Александра Гулявцева ТАСС.

Дмитрий Филимонов выступал в том числе за «Динамо» с 1990 по 1993 год, а также в Финляндии. С 1993 по 1994 год игрок обороны выступал в Национальной хоккейной лиге за «Оттаву». В составе сборной СССР принимал участие в Кубке Канады 1991 года.