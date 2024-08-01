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«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Максимом Марушевым по обоюдному согласию

«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Максимом Марушевым по обоюдному согласию
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«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Максимом Марушевым по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба казанского клуба. Прошлый сезон форвард начинал в составе «Трактора» на правах аренды, затем в декабре перешёл в «Сибирь».

В прошлом сезоне Марушев провёл 15 матчей за «Трактор» и отметился одной результативной передачей. После перехода в «Сибирь» в середине сезона нападающий провёл за новосибирский клуб 13 матчей без набранных очков.

Напомним, 25-летний форвард за свою карьеру в КХЛ в составе «Ак Барса» принял участие в 14 матчах, отметившись двумя результативными передачами. С апреля 2021 года Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон», где сыграл 131 матч и набрал 40 (14+26) очков. В августе 2023 года хоккеист заключил двухлетний контракт с казанским клубом и сразу же был отправлен в аренду в «Трактор».

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