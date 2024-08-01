«Спартак» поместил защитника Романа Рукавишникова в список отказов КХЛ

Защитник московского «Спартака» Роман Рукавишников помещён в список отказов КХЛ, сообщает пресс-служба красно-белых. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.

В прошлом сезоне на счету 32-летнего защитника 65 игр, в которых игрок обороны набрал восемь очков — забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при положительном показателе полезности «+18».

Всего в КХЛ Рукавишников провёл 589 матчей, в которых защитник набрал 98 очков — забросил 21 шайбу и отдал 77 результативных передач.

В прошлом сезоне «Спартак» сумел пробиться в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина красно-белые обыграли «Северсталь», а во втором раунде уступили «Металлургу».