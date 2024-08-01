«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Райли Барбером, сообщает пресс-служба казанского клуба. У американского хоккеиста по контракту оставался ещё год с зарплатой в 55 млн рублей.

30-летний Барбер перешёл в «Ак Барс» в прошлом сезоне из казахстанского «Барыса». По итогу сезона-2023/2024 он набрал 11 (5+6) очков в 28 матчах. Однако в стольких же матчах в составе «Барыса» он был более результативен, набрав 23 (10+13) очка.

Ранее американский нападающий играл в НХЛ, но после отсутствия результативности в течение нескольких сезонов в нескольких клубах высшей лиги начал играть за казахстанскую команду, где смог показать результат. Ранее казанский клуб отказался от услуг нападающего Максима Марушева по обоюдному согласию сторон.