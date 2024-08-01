Нападающий Артём Лукоянов покинул «Ак Барс» по окончании контракта, об этом сообщила пресс-служба казанского клуба. Ранее форвард заявлял, что имеет предложения от четырёх клубов КХЛ.

«Самоотверженная игра, важнейшие голы и неоценимый вклад в победы клуба — мы запомним это навсегда. И особенно будем скучать по искромётным шуткам и остроумным ответам в интервью. Благодарим Артёма Лукоянова за самоотдачу в каждом из 13 сезонов. Желаем успехов и удачи», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, 35-летний Лукоянов провёл в казанском клубе всю свою карьеру в КХЛ. В завершившемся сезоне нападающий сыграл 69 матчей суммарно в регулярном чемпионате и в плей-офф, в которых набрал 16 (9+7) очков.