«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Егором Бабенко. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, двусторонний контракт с 27-летним нападающим рассчитан до конца сезона-2024/2025. Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал такое решение клуба.

«Егор – разносторонний нападающий, универсал, готовый сыграть в центре и с краю, что важно для нашего рисунка игры. Мы видим в нём надёжного хоккеиста нижних звеньев, который поможет глубине состава и усилит конкуренцию за попадание в заявку. У него есть хороший опыт выступления в системной команде, он умеет играть строго по заданию, что важно для нашего тренерского штаба в этом сезоне. При переговорах нас устроило соотношение цена-качество, также Бабенко может помочь всей нашей системе, поскольку контракт мы подписали двусторонний», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне хоккеист выступал в составе «Лады». Вcего в чемпионатах КХЛ Егор Бабенко провёл 156 встреч и набрал 34 очка.