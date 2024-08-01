Бенуа Гру рассказал, как он познакомился с советским и российским хоккеем

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, как познакомился с советским и российским хоккеем, и заявил, что работа в России является для него новым вызовом. Канадский специалист возглавил челябинский клуб в текущее межсезонье.

«Расскажу немного о себе и о том, как я познакомился с советским и российским хоккеем. В 1972-м мне было четыре года. Помню, что был у дедушки, мы смотрели телевизор, а он был большим любителем хоккея. Вся семья собралась, чтобы посмотреть трансляцию знаменитой Суперсерии между СССР и Канадой. Фил Эспозито, Жан Ратель и Брэд Парк тогда стали моими кумирами. Но и Борис Михайлов, Валерий Васильев, Александр Якушев, Александр Мальцев, Владимир Петров и Владислав Третьяк вошли в список моих хоккейных кумиров.

Я становился старше, но появлялись новые имена советского хоккея: Игорь Ларионов, Сергей Макаров, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов и другие, на этих игроков мы хотели быть похожи. Я очень ценю возможность поработать в России, но это и большой вызов для меня», — цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.

56-летний канадский тренер долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз играл в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.