Канадский форвард «Трактора» Сикура сообщил подробности вечеринки с российскими флагами

Канадский новичок «Трактора» Дилан Сикура прокомментировал свою вечеринку с российскими флагами в Канаде накануне отлёта в Челябинск.

«Вечеринку в русском стиле устроили мои близкие друзья из Канады. Мы с женой хотели навестить наших друзей перед отъездом в Россию. Дом был украшен флагами России, также был торт с логотипом «Трактора». Мне было очень приятно. Мои друзья поддерживают меня в любом начинании. Надеюсь, что они смогут приехать в Челябинск, чтобы посмотреть матчи нашей команды», — цитирует Сикуру пресс-служба челябинского клуба.

Напомним, форвард всю свою карьеру, кроме последнего сезона, провёл в североамериканских лигах. В НХЛ на его счету 58 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». В этих играх Дилан забросил три шайбы и отдал 14 результативных передач. На драфте НХЛ — 2014 он был выбран «Чикаго» под общим 178-м номером. В сезоне-2023/2024 Сикура играл за шведский «Шеллефтео». В 49 встречах нападающий записал на свой счёт 26 (10+16) очков с показателем полезности «+7».