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Нападающий Евгений Кузнецов начал тренировки в составе СКА

Нападающий Евгений Кузнецов начал тренировки в составе СКА
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Сегодня, 1 августа, хоккеисты КХЛ официально вышли из отпусков и начали тренировочные сборы в составе своих клубов. Нападающий Евгений Кузнецов начал тренировки в составе СКА. Пресс-служба петербургского клуба опубликовала видео, на котором российский форвард вместе с товарищами по команде занимается на велотренажёре.

Фото: пресс-служба СКА

Права на видео принадлежат ХК СКА. Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, Кузнецов после возвращения из НХЛ подписал четырёхлетний контракт с СКА.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

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