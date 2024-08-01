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В «Динамо» оценили подписание нового контракта с форвардом Никитой Гусевым

В «Динамо» оценили подписание нового контракта с форвардом Никитой Гусевым
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Председатель Совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал заключение нового контракта с нападающим Никитой Гусевым. Форвард не нашёл предложений в НХЛ и подписал однолетний контракт с бело-голубыми.

«Мы очень рады, что такой большой мастер, как Никита Гусев, продолжит выступать в составе нашего Клуба. Безусловно, это один из лучших игроков КХЛ на данный момент. Прошлый сезон в составе «Динамо» это только подтвердил. Надеемся, что Никита в новом сезоне не только побьёт свои же достижения, но и поможет команде добраться до Кубка Гагарина», — цитирует Воронина пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.

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