Кузнецов: в НХЛ уже точно не вернусь, впереди большая карьера в СКА, потом «Трактор» ждёт

Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что больше не планирует играть в Национальной хоккейной лиге, а сосредоточится на карьере в КХЛ.

— И в НХЛ вы уже не вернётесь…

— Это точно нет. Впереди большая карьера в СКА. И меня потом «Трактор» ждёт, — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 Евгений играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.