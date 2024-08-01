КХЛ сегодня зарегистрирует семь новичков ЦСКА, стали известны их имена и сроки контрактов

Как стало известно «Чемпионату», КХЛ сегодня, 1 августа, зарегистрирует семь новичков ХК ЦСКА.

Ими стали: нападающие Егор Афанасьев (соглашение на три сезона), Иван Дроздов (соглашение на три сезона), Денис Гурьянов (соглашение на два сезона), Руслан Исхаков (соглашение на два сезона), защитники Никита Охотюк (соглашение на два сезона) и Дмитрий Саморуков (соглашение на три сезона), вратарь Иван Просветов (соглашение на три сезона).

О подписании контракта с 23-летним Егором Афанасьевым уже было объявлено сегодня. Афанасьев в минувшем сезоне-2023/2024 стал лучшим бомбардиром фарм-клуба «Нэшвилла» «Милуоки Эдмиралз» в АХЛ, набрав 54 (27+27) очка в 56 матчах.

В завершившемся сезоне 24-летний Дроздов провёл за «Салават Юлаев» 65 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 48 очков — забросил 24 шайбы и отдал 24 результативные передачи.

В прошлом сезоне 27-летний Гурьянов был обменян в «Филадельфию» из «Нэшвилл Предаторз». В регулярном чемпионате НХЛ форвард провёл 18 встреч, в которых набрал 2 (1+1) очка.

23-летний Исхаков дебютировал в НХЛ 17 апреля 2024 года в матче с «Питтсбург Пингвинз» и сразу набрал первое очко, записав на свой счёт результативную передачу. Больше очков форвард в актив не записал.

23-летний Охотюк в сезоне-2023/2024 провёл в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» 43 матча, набрав 8 (1+7) очков, а также девять игр в составе «Калгари Флэймз» и отметился одной результативной передачей.

25-летний Саморуков в прошлом сезоне провёл 64 встречи в АХЛ за клуб «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» — фарм «Питтсбурга», где записал на свой счёт 15 (5+10) очков.

В прошлом сезоне 25-летний Просветов 11 раз появлялся на льду в НХЛ, восемь из которых — в старте «Колорадо». В этих встречах он показал статистику в 89,5% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,16. В АХЛ Просветов сыграл 20 матчей, в которых одержал 10 побед.

Отметим, что ЦСКА возвращает сразу шесть человек, которые ранее играли в Северной Америке.