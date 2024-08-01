Мифтахов — о сезоне «Ак Барса»: задаешь себе вопросы — и не веришь, что такое может быть

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов высказался о неудачном прошлом сезоне для казанского клуба.

— Сколько от сезона отходил?

— Сказать честно, я не то что «отходил», а не мог осознать произошедшего. Сам у себя спрашивал: «Да ладно?» Задаёшь – и не веришь. Но это всё опыт. Результат – уже история. Это хороший повод пересмотреть свою работу, свои какие-то поступки и стать лучше. Если вернуться к вопросу с соцсетями – поэтому я и не читаю новостей, — сказал Мифтахов в интервью изданию «Вечерняя Казань».

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.