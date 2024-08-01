«Ротенберг — молодец, наши ребята потянулись домой». Экс-игрок СКА — о трансферах армейцев

Бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев высказался о приходе нападающего Евгения Кузнецова в стан армейского клуба.

«То, что СКА приобрёл такого игрока, — большое дело для клуба. Прежде всего, Кузнецов — хороший игрок, имя в мировом хоккее. Роман Борисович Ротенберг — молодец. Пользу Кузнецов СКА принесёт. Ещё Никита Зайцев из НХЛ пришёл в СКА. Наши ребята потянулись домой. Хочется верить, что они тут будут играть на том же уровне, на каком играли за океаном. Будут держать себя в тонусе. Болельщикам интересно посмотреть, сравнить: вот наши игроки — а вот пришёл из НХЛ топовый хоккеист. В чём разница? Большая ли она?» — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.