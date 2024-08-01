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Агент Гусева объяснил, почему нападающий не подписал контракт в НХЛ и остался в КХЛ

Агент Гусева объяснил, почему нападающий не подписал контракт в НХЛ и остался в КХЛ
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева, рассказал о подписании соглашения игрока с бело-голубыми.

«Мы довольны сделкой. Изначально мы разговаривали с «Динамо». У Никиты было желание посмотреть и ознакомиться с происходящим за океаном. Те предложения, которые были там, его не устроили. Поэтому мы пришли к тому, от чего изначально отталкивались. Ни с какими клубами в КХЛ, кроме «Динамо», мы не общались», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.

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