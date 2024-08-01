Агент Барабанова: Александр остался доволен правильным пониманием его места в «Ак Барсе»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Александра Барабанова, рассказал о переходе игрока в казанский клуб.

«Предложение, которое было у Саши в НХЛ, его не устроило, в то время как «Ак Барс» предложил нам хорошие условия и двухлетнее соглашение. Кроме того, Саша остался доволен правильным пониманием его места и функций в новой команде», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В прошедшем сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».