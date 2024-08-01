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ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Исхаковым

ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Исхаковым
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ЦСКА объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Русланом Исхаковым, сообщает пресс-служба армейского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

24-летний нападающий Руслан Исхаков является выпускником армейской молодёжной команды «Красная Армия», выступал в юношеской сборной России. Ещё ранее играл в Словакии, в студенческой лиге Северной Америки. В 19 лет улетел в Европу, став вице-чемпионом Финляндии в ТПС в 2021 году, играл за немецкий «Адлер» в сезоне-2021/2022, а затем в системе «Айлендерс» — в 2022-2024 годах.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги ЦСКА завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Сергея Фёдорова набрала 76 очков за 68 игр. В первом раунде плей-офф армейцы проиграли ярославскому «Локомотиву» — 1-4. В межсезонье команду возглавил Илья Воробьёв.

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