Наиль Якупов рассказал, как нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль взял его вещи без спроса

Российский хоккеист Наиль Якупов рассказал, как нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль взял его вещи без спроса во время совместного проживания в номере отеля.

«Меня селят с Леоном Драйзайтлем. Едем в Баффало. День игры. После раскатки прихожу в номер, положил вещи и пошёл на обед. Я частенько позже всех на обед ходил. Последний обычно сидел в ресторане, кушал. Поел, возвращаюсь в комнату. Захожу и вижу, что Леон лежит в моих штанах. Это штаны для прессотерапии. Говорю ему: «Как так?» Ты мог просто попросить у меня. Мне не жалко. Хоть весь обернись штанами до головы и лежи весь день. Ладно, вроде всё решили. Но осадок остался. Думаю: как так, в моих вещах копался?» — написал Якупов в своём телеграм-канале.

Якупов на драфте 2012 года был выбран «Эдмонтон Ойлерз» под общим первым номером. Всего в канадском клубе Наиль провёл четыре сезона — с 2012 по 2016 год.