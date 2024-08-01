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Наиль Якупов рассказал, как нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль взял его вещи без спроса

Наиль Якупов рассказал, как нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль взял его вещи без спроса
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Российский хоккеист Наиль Якупов рассказал, как нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль взял его вещи без спроса во время совместного проживания в номере отеля.

«Меня селят с Леоном Драйзайтлем. Едем в Баффало. День игры. После раскатки прихожу в номер, положил вещи и пошёл на обед. Я частенько позже всех на обед ходил. Последний обычно сидел в ресторане, кушал. Поел, возвращаюсь в комнату. Захожу и вижу, что Леон лежит в моих штанах. Это штаны для прессотерапии. Говорю ему: «Как так?» Ты мог просто попросить у меня. Мне не жалко. Хоть весь обернись штанами до головы и лежи весь день. Ладно, вроде всё решили. Но осадок остался. Думаю: как так, в моих вещах копался?» — написал Якупов в своём телеграм-канале.

Якупов на драфте 2012 года был выбран «Эдмонтон Ойлерз» под общим первым номером. Всего в канадском клубе Наиль провёл четыре сезона — с 2012 по 2016 год.

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